علوم وتكنولوجيا

"أبل" ستدفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى تتهمها بالتنصت.. ما القصة؟

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د ب أ - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وافقت شركة أبل على دفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهم الشركة، المدافعة عن الخصوصية، باستخدام خاصيتها الصوتية الافتراضية "سيري" للتنصت على أشخاص يستخدمون هاتف آيفون وأجهزة عصرية أخرى.
وتهدف التسوية التي قدمت أمس الأول الثلاثاء أمام محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا لحل دعوى قضائية تعود لخمس سنوات، وتدور حول مزاعم بأن شركة أبل قامت بتنشيط خاصية سيري سرا لتسجيل المحادثات من خلال أجهزة آيفون وأجهزة أخرى مزودة بالخاصية الافتراضية طوال أكثر من عقد.
مقر شركة أبل - متداولة

تسجيل المحادثات

وأكدت الدعوى القضائية أن التسجيلات المزعومة حدثت حتى عندما لم يحاول الأشخاص تفعيل الخاصية الافتراضية بالكلمات المحفزة، "مرحبا، سيري".
أجهزة أبل - أرشيفية

وقد تمت مشاركة بعض المحادثات المسجلة بعد ذلك مع شركات إعلانات في محاولة لترويج منتجاتها للمستهلكين المرجح أن يكونوا مهتمين بالسلع والخدمات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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