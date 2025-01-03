شكرا لقرائتكم خبر عن "أبل" ستدفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى تتهمها بالتنصت.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

تسجيل المحادثات

الدمام - شريف احمد - وافقت شركة أبل على دفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتهم الشركة، المدافعة عن الخصوصية، باستخدام خاصيتها الصوتية الافتراضية "سيري" للتنصت على أشخاص يستخدمون هاتف آيفون وأجهزة عصرية أخرى.وتهدف التسوية التي قدمت أمس الأول الثلاثاء أمام محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا لحل دعوى قضائية تعود لخمس سنوات، وتدور حول مزاعم بأن شركة أبل قامت بتنشيط خاصية سيري سرا لتسجيل المحادثات من خلال أجهزة آيفون وأجهزة أخرى مزودة بالخاصية الافتراضية طوال أكثر من عقد.وأكدت الدعوى القضائية أن التسجيلات المزعومة حدثت حتى عندما لم يحاول الأشخاص تفعيل الخاصية الافتراضية بالكلمات المحفزة، "مرحبا، سيري".وقد تمت مشاركة بعض المحادثات المسجلة بعد ذلك مع شركات إعلانات في محاولة لترويج منتجاتها للمستهلكين المرجح أن يكونوا مهتمين بالسلع والخدمات.