وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,805 قتيلاً و109,064 جريحاً

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,805 قتيلاً و109,064 جريحاً منذ السابع من تشرين الأول 2023".

وكانت قد ذكرت "وكالة أنباء الإمارات- وام"، أنّ "ثلاث قوافل محمَّلة بمساعدات إنسانيّة إماراتيّة متنوّعة، عبرت خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصريّة، وذلك في إطار جهود الإمارات لدعم وإغاثة الفلسطينيّين خلال الظّروف الرّاهنة، وضمن عمليّة "الفارس الشّهم 3" الإنسانيّة".

وأوضحت أنّ "القوافل تتألّف من 29 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 364 طنًّا من المساعدات الإنسانيّة، تتضمّن المواد الغذائيّة وكسوة الشّتاء وخيم الإيواء والاحتياجات الضّروريّة الأخرى"، مشيرةً إلى أنّ "بذلك، يصل عدد قوافل المساعدات الّتي دخلت إلى القطاع عبر المعابر المصريّة، ضمن عمليّة "الفارس الشهم 3"، إلى 150 قافلة تتألّف من 2319 شاحنة نقلت أكثر من 29 ألفًا و25 طنًّا من المساعدات الإنسانيّة".

وأمس، افادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في إيريز بغلاف غزة إثر رصد عمليات إطلاق صواريخ.