الخازن ناشد النواب إدراك تداعيات التأخير بانتخاب رئيس: لتكن جلسة الخميس خطوة لتحقيق الاستقرار

لفت عميد المجلس العام الماروني الوزير الأسبق ​وديع الخازن​، إلى أنّ "في ظلّ الظّروف الدّقيقة الّتي يمرّ بها وطننا العزيز، نودّ التّأكيد على أهميّة الجلسة النّيابيّة المزمع عقدها يوم الخميس المقبل، لانتخاب رئيس الجمهوريّة"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الجلسة تظلّ مفتوحةً على جميع الاحتمالات، لكنّها تمثّل فرصةً حاسمةً لتحمّل المسؤوليّة الوطنيّة الكبرى".

وناشد في بيان، النّواب أن "يعوا تمامًا خطورة الوضع الرّاهن، وأن يدركوا تداعيات التّأخير في انتخاب رئيس للجمهوريّة على مختلف الصّعد، سواء السّياسيّة أو الاقتصاديّة أو الاجتماعيّة"، مؤكّدًا "أنّنا استمرار هذا الفراغ يعمّق الأزمة ويضعف المؤسّسات، وهو أمر لا يحتمله الوطن والمواطن في هذا الوقت العصيب".

وشدّد الخازن على "أنّنا نتطلّع إلى أن تكون هذه الجلسة خطوة نحو إنهاء حالة الشّلل وتحقيق الاستقرار المطلوب، بما يخدم مصلحة لبنان وشعبه ويعيد الثقة في دور المؤسّسات الدّستوريّة".