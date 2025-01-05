شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3765 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت "اليوم" سعر الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الأحد، في مصر، 4302.75 جنيه للبيع، و4280 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الأحد، في مصر،3944.25 جنيه للبيع، و3923.25 جنيه للشراء. سعر جرام عيار 21 سجل سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الأحد، في مصر،3765 جنيها للبيع، و3745 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الأحد، في مصر،3227.25 جنيه للبيع، و3210 جنيهات للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الأحد، في مصر، 2510 جنيهات للبيع، و2496.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب في مصر وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الأحد في مصر، 2151.5 جنيه للبيع، و2140 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر، 30120 جنيها للبيع، و29960 جنيها للشراء.