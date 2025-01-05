وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة إسرائيلية بعملية طعن في بلدة دير قديس غرب رام الله

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "إصابة إسرائيلية بعملية طعن في بلدة دير قديس غرب رام الله". هذا وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن "محاولة الطعن في دير قديس لم تسفر عن إصابات والجيش الإسرائيلي يدفع بقوات ويحاصر القرية".

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