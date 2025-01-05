يديعوت أحرونوت: إصابة جنديين إسرائيليين حاربا في غزة ولبنان بعملية الدهس في مدينة نيو أورليانز الأميركية

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن "إصابة جنديين إسرائيليين حاربا في غزة ولبنان بعملية الدهس في مدينة نيو أورليانز الأميركية".

وكان قد أعلن البيت الأبيض أنّ الرّئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن سيزور الإثنين مدينة نيو أورلينز، حيث وقعت عمليّة دهس يوم الأربعاء الماضي، وأسفرت عن سقوط 14 قتيلًا على الأقلّ، "لمواساة العائلات المفجوعة". وأشار إلى أنّه سيلتقي بمسؤولين محليّين، وأنّ زوجته جيل سترافقه في هذه الزّيارة.

يُذكر أنّ خلال احتفالات رأس السنة، دهس الجندي الأميركي السّابق شمس الدين جبار، الّذي اعتنق فكر تنظيم "داعش"، بمركبته حشدًا من المحتفلين بحلول السّنة الجديدة في الحيّ الفرنسي الّذي يستقطب أعدادًا كبيرةً من الزوّار في مدينة نيو أورلينز جنوب الولايات المتّحدة. وقُتل جبّار في تبادل لإطلاق النّار مع الشّرطة.