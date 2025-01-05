مسؤول قطري لـ "رويترز": وزير الخارجية السوري في الدوحة للقاء مسؤولين قطريين كبار

أفاد مسؤول قطري لـ "رويترز"، أن "وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الدوحة للقاء مسؤولين قطريين كبار".

وكان قد أعلن وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني أنه سيقوم بزيارات رسمية إلى كلّ من قطر والإمارات والأردن، لافتا الى انه "نتطلّع إلى مساهمة هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميّزة".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ترأّس الشيباني وفدا سوريا رفيع المستوى إلى الرياض ضمّ وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب.