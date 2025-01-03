النشرة: تحليق للطيران الاسرائيلي المسير في اجواء بيروت والضاحية والبقاع

افاد مراسل "النشرة" في البقاع عن تحليق طائرة استطلاع اسرائيلية على علو متوسط فوق سهل البقاع ،وفي محيط السلسلتين الشرقية والغربية. كما تحلق طائرات الاستطلاع الاسرائيلي فوق بيروت والضاحية.

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