الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وتنشط الرياح أحيانا بدءا من بعد الظهر في المناطق الشمالية".

وحذرت من "خطر تكون الجليد خلال الأيام المقبلة على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1300 متر".

واشارت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بخاصة على المرتفعات وفي الداخل، وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة مع تحذير من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية خلال ساعات الصباح الأولى وفي الليل، اعتبارا من ارتفاع 1500 متر".

ولفتت الى أن "طقس السبت غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية تنشط الرياح أحيانا بدءا من بعد الظهر في المناطق الشمالية".

واوضحت أن "طقس الأحد غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض على المرتفعات مع ارتفاع بنسبة الرطوبة فيتشكل الضباب وتنشط الرياح بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية فتقارب ال 65كم/س، وتمسي الاجواء مهيأة لهطول امطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية مع احتمال تشكل خلايا رعدية".

واضافت ان "طقس الإثنين غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي وملحوظ بدرجات الحرارة، مع احتمال امطار خفيفة متفرقة في الفترة الصباحية مع احتمال تشكل خلايا ورياح ناشطة يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار".