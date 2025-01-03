شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: تصرفات ترامب غير المتوقعة قد تساعد في إنهاء الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد تساعد على إنهاء الحرب مع روسيا، والتي تقترب من إتمام عامها الثالث.

وقال زيلينسكي إن الجمهوري ترامب "قوي للغاية ولا قدرة على التنبؤ بتصرفاته، وأرغب فعلا في أن أرى عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس ترامب ينطبق على روسيا، أنا على قناعة بأنه يريد فعلا أن ينهي الحرب".

