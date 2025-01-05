تكنولوجيا: Gigabyte تكشف عن شاشة ألعاب QD-OLED بمعدل تحديث مذهل 500 هرتز #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Gigabyte عن شاشتين جديدتين مخصصتين للألعاب بتقنية QD-OLED، وهما Aorus FO27Q5P وMO27U2، وذلك قبل انطلاق فعاليات معرض CES 2025. وعلى الرغم من أن الشاشتين تستهدفان مجتمع الألعاب، إلا أن مواصفاتهما تلبي احتياجات فئات مختلفة من المستخدمين.

تُعد شاشة Aorus FO27Q5P الخيار المثالي لمحترفي الرياضات الإلكترونية أو محبي ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول (FPS).

وتأتي هذه الشاشة بلوحة QD-OLED بقياس 26.5 بوصة مع معدل تحديث مذهل يبلغ 500 هرتز، وهو نفس اللوحة التي استخدمتها سامسونج في شاشة Odyssey G60SF بدقة 1440 بكسل.

تم تزويد الشاشة بمنفذ DisplayPort 2.1 UHBR20 لتوفير عرض نطاق يصل إلى 80 جيجابت في الثانية.

وتأمل Gigabyte أن تحصل الشاشة على شهادة ClearMR 21000 الحديثة، والتي كانت أول من حصل عليها شاشة LG 27GX790A. كما يُتوقع أن تنال شهادة VESA DisplayHDR True Black 500، التي تُعزز أداء التباين والسطوع.

أما شاشة Gigabyte MO27U2، فهي موجهة للمستخدمين الذين يجمعون بين الألعاب والعمل الإبداعي أو بث المحتوى. تتميز بدقة 4K (3840 × 2160 بكسل) مع كثافة 166 بكسل لكل بوصة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعمل على المشاريع التي تتطلب تفاصيل دقيقة. وتوفر الشاشة ألوانًا عالية الدقة مع معيار Delta E≥2، وقد تم اعتمادها من Pantone لضمان جودة الألوان.

تأتي الشاشتان مزودتين بتقنية OLED Care التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لحماية اللوحة من الاحتراق، بالإضافة إلى ميزة Tactical Switch 2.0، التي تتيح التبديل بسهولة بين درجات الدقة ونسب الشاشة.

حتى الآن، لم تكشف Gigabyte عن موعد إطلاق الشاشتين أو أسعارهما، لكن من المتوقع أن تكونا محور اهتمام خلال فعاليات CES 2025.

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