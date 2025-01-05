إجازة الطلاب تلهب أسعار الشقق المفروشة

ارتفعت أسعار الشقق السكنية في جدة خلال إجازة الطلاب الحالية، حيث يزداد الطلب على الإيجارات بسبب توجه أسر المناطق الباردة لقضاء الإجازة في أجواء العروس الدافئة، أو رغبة البعض في الاستفادة من الوقت لإقامة قصيرة بالقرب من الشواطئ والمعالم السياحية، حتى وصل سعر إيجار الشقة إلى 450 ريالا لليلة الوحدة.

تلاعب بالأسعار

يقول وليد الغامدي إنه توجه خلال الإجازة مع أسرته لمدينة جدة قادما من الطائف، التي تتميز ببرودة الأجواء، وفضل قضاء الإجازة في الأجواء الدافئة، إلا أنه صدم من أسعار الشقق السكنية، حيث بحث عن سعر شقة مناسب في أكثر من 6 مواقع مختلفة، ولكن لم يجد سوى أسعار مبالغ فيها، والخدمة داخل الشقق المفروشة لا تستحق تلك الأسعار، مما دفعه للخضوع واستئجار شقة ليلتين بـ900 ريال. وطالب وزارة السياحة بوضع حد مناسب لسعر إيجار الشقق في فترة الإجازات، حتى لا يتم التلاعب بالأسعار من قِبل موظفي الاستقبال.

من جهته، أكد طاهر عبد الخالق أنه طلب من موظف داخل إحدى الشقق الحصول على عرض لأسبوع، لقضاء فترة إجازة الطلاب في جدة قادما من الباحة، ولكن تفاجأ بالأسعار المبالغ فيها، حيث طلب منه دفع 4 آلاف ريال للأسبوع، لذلك فضل الإقامة لدى أسرة زوجته.

تكاليف تشغيلية

أكد عبد الله سالم، صاحب شقق مفروشة، أن ارتفاع الأسعار خلال فترة الإجازة يعود إلى عوامل عدة تؤثر على العرض والطلب في السوق، ومن بين هذه العوامل زيادة الطلب الموسمي خلال الإجازات، سواء من قِبل الأسر التي ترغب في قضاء عطلتها في أماكن سياحية أو الطلاب العائدين من الخارج لقضاء الإجازة مع عائلاتهم. كذلك المناطق السياحية أو المدن التي تشهد تدفقا للسياح خلال الإجازات القصيرة تشهد ارتفاعا في الطلب، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار في بعض الأحيان، حيث يكون عدد الشقق المتاحة للإيجار محدودا مقارنة بالطلب الكبير، مما يدفع بالأسعار إلى الارتفاع. كذلك إذا تزامنت إجازة الطلاب مع مناسبات مثل الأعياد، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب بشكل أكبر، خاصةً من العائلات التي تبحث عن إقامة مؤقتة، موضحا أن هناك بعض الشقق تدعي الزيادة في تكاليف الخدمات والصيانة كمبرر لرفع الأسعار، وقد يستغلون المواسم بحجة زيادة التكاليف التشغيلية.

أسعار معقولة

توجه عبد العزيز القحطاني، الموظف في مكتب سياحي، بالنصح للنزلاء لتجنب ارتفاع الأسعار بأن من يريد القدوم لمدينة جدة من أجل قضاء فترة إجازة معينة عليه أن يحجز مبكرا، مما قد يساعد في الحصول على أسعار معقولة. كذلك البحث عن بدائل عن طريق النظر في خيارات سكنية مختلفة، مثل الشقق الصغيرة أو المناطق الأقل ازدحاما، وأيضا التفاوض المباشر مع أصحاب الشقق المفروشة أحيانا يمكن من الحصول على تخفيضات. وأشار القحطاني إلى أن زيادة الطلب تدفع الأسعار إلى الارتفاع، وأيضا الموقع الجغرافي فمنطقة الكورنيش والواجهات السياحية والفعاليات تعد وجهات مفضلة، لذا عليها زيادة طلب تساعد في زيادة الأسعار.

نصائح لتجنب الأسعار المرتفعة

- الحجز المبكر قبل الإجازة

- البحث عن بدائل وخيارات السكن

- الاستئجار في المناطق الأقل ازدحاما

- التفاوض المباشر مع أصحاب الشقق المفروشة

- البُعد عن المواقع المطلة على الكورنيش