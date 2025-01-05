اختبار اليوم الأخير يرفع الانضباط بالمدارس

فيما يعود الأحد المقبل الطلاب والطالبات في التعليم العام إلى مقاعدهم الدراسية، بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني لاستئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، يتبقى لطلاب وطالبات التعليم العام خلال العام الدراسي، نحو 6 إجازات أخرى.

الحد من الغياب

أكد تربويون وتربويات لـ«دوت الخليج»، أن تزامن اختبار اليوم الأخير للاختبارات الفترية «اختبارات منتصف الفصل الثاني»، مع اليوم الأخير الذي يسبق إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، ساهم في الحد من غياب الطلاب، وانخفاض أعداد الطلاب والطالبات في اليوم الذي سبق الإجازة «الخميس الماضي».

كانت إدارات تعليمية في مناطق ومحافظات المملكة، أعلنت تأجيل اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني، للأسبوع الماضي، وذلك كخطوة لإلزامية الحضور في الأيام التي سبقت الإجازة، وتسجيل انضباطًا في الحضور طوال أيام الاختبارات، فيما يواصل معلمو ومعلمات المقررات الدراسية، رصد درجات الاختبارات في منصة «نور» الإلكترونية أولًا بأول.

الدوام الشتوي

تعمل إدارات ووحدات في الإدارات التعليمية، بالتنسيق مع إدارات المدرس على قدم وساق، خلال أسبوع الإجازة «الحالية» على تهيئة وجاهزية المدارس، وصيانة ونظافة مرافق المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات في بيئة تعليمية جاذبة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتعليمية والتجهيزات المدرسية، والتأكيد على تفعيل اللجان داخل المدرسة للقيام بأدوارها، بما يضمن نجاح العملية التعليمية.

يذكر أن إدارات التعليمية، باشرت الدوام بالتوقيت الشتوي قبل الإجازة، واستئناف الدوام بعد الإجازة بالتوقيت الشتوي، ويتوقع الاستمرار في الدوام الشتوي إلى ما قبل دوام شهر رمضان، ومن المتوقع عودة الدوام في الوقت الصيفي مع عودة الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المقبل.

6 إجازات 1446

1- إجازة يوم التأسيس الأحد 24 شعبان.

2- بداية إجازة الشتاء الاثنين 25 شعبان.

3- بداية إجازة عيد الفطر الخميس 20 رمضان.

4- إجازة نهاية أسبوع مطولة الأحد والاثنين 6 و7 ذو القعدة.

5- بداية إجازة عيد الأضحى الأحد 19 ذو الحجة.

6- بداية إجازة نهاية العام الدراسي نهاية دوام يوم الخميس 1 محرم 1447هـ.