تكنولوجيا: تسريب واقعي يكشف حوافًا فائقة النحافة لهاتف Samsung Galaxy S25 Ultra القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج لعقد حدث Unpacked الجديد في وقت لاحق من هذا الشهر، مع تقارير تشير إلى تاريخ محتمل في 22 يناير. ومع توالي التسريبات عن الهواتف الرائدة القادمة، ظهرت صورة جديدة تزعم أنها تكشف تصميم هاتف Galaxy S25 Ultra، حيث يُظهر التسريب حوافًا فائقة النحافة لهذا الجهاز المرتقب.

يأتي التسريب الأخير من Ice Universe، المعروف بدقته في الكشف عن منتجات سامسونج. ووفقًا للصورة المسربة، يبدو أن Galaxy S25 Ultra سيأتي بإطارات رفيعة للغاية مقارنة بالأجيال السابقة. وعلى الرغم من أن الصورة لا تكشف عن التصميم الكامل للجهاز، إلا أن الجزء المعروض منها يظهر زوايا دائرية تُعزز من أناقة التصميم.

وعلى الرغم من المصداقية التي يتمتع بها المصدر، هناك بعض التفاصيل الغريبة في الصورة. يظهر الجانب الأيمن من الهاتف دون أزرار، وهو أمر غير منطقي، إذ يجب أن يحتوي هذا الجانب على زر الطاقة وأزرار التحكم في مستوى الصوت. وقد أثار هذا التعديل المحتمل في الصورة بعض التساؤلات حول دقتها.

المثير للاهتمام أيضًا أن Ice Universe قام بحذف المنشور الذي شارك فيه الصورة، ربما لتجنب أي رد فعل من سامسونج بعد تسريب صورة يُزعم أنها واقعية للجهاز.

وتؤكد تقارير متعددة أن Galaxy S25 Ultra سيحصل على حواف أرق بنسبة تزيد عن 30٪ مقارنة بسابقه. ومع العلم أن الجيل السابق من الجهاز يتمتع بالفعل بحواف رفيعة، فإن هذا التطوير الجديد يجعل التصميم أكثر جاذبية وعصرية.

من بين أبرز التفاصيل التي كشفتها الصورة المسربة، وجود شاشة مسطحة بالكامل، وهو ما تكرر الحديث عنه في تقارير سابقة. يبدو أن سامسونج تسعى إلى الجمع بين الأناقة والعملية في تصميم هذا الهاتف الرائد.

على الرغم من أن التسريبات الحالية تُعطي لمحة مثيرة عن تصميم Galaxy S25 Ultra، إلا أنه يجب التعامل معها بحذر، خاصة مع التعديلات المحتملة في الصور.

ومع ذلك، من المتوقع أن تقدم سامسونج تصميمًا مميزًا وهاتفًا يستحق الانتظار في حدث Unpacked المرتقب.

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