تكنولوجيا: HP تكشف عن أجهزة Elitebook بدعم Copilot+ ومعالجات Intel الجديدة للذكاء الاصطناعي #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HP عن ثلاثة أجهزة Elitebook جديدة مقاس 14 بوصة في معرض CES 2025، جميعها تعمل بأحدث معالجات Intel. تتضمن تشكيلة الحواسيب المحمولة Elitebook Ultra G1i – يتميز بشاشة 3K OLED، وكاميرا ويب بدقة 9 ميجابكسل ولوحة لمس لمسية – وطرازين من Elitebook X، أحدهما جهاز 2 في 1 قابل للطي بزاوية 360 درجة.

و مع ثلاثة محركات حسابية لمهام الذكاء الاصطناعي على الجهاز. تُعد جميع حواسيب Elitebook الثلاثة حواسيب Copilot+ ويمكنها تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي بسرعة 48 TOPS (تريليون عملية في الثانية).

تأتي جميع حواسيب Elitebook الثلاثة في تكوينات بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت أو 32 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

يتميز EliteBook Ultra G1i بشاشة وكاميرا ويب ولوحة لمس أكثر تطوراً من الآخرين. ستتوفر شاشته في خيارات تعمل باللمس وبدون لمس، وكلاهما شاشات OLED مقاس 14 بوصة بدقة 2880 × 1880. يحتوي الحاسوب المحمول على كاميرا ويب بدقة 9 ميجابكسل، ويمكن للذكاء الاصطناعي المدمج به رفع مستوى مكالمات الفيديو . بالنسبة لإعداد الصوت فهو يأتي مع “ميكروفونات مزدوجة بجودة الاستوديو” وأربعة مكبرات صوت.

يتشابه جهازا HP EliteBook X G1i و EliteBook X Flip G1i ويختلفان في الغالب من حيث عامل الشكل. يكتسب Flip اسمه من خلال انقلابه للخلف بمفصل 360 درجة، بينما يتمتع الطراز القياسي بتصميم صدفي تقليدي. مقارنة بـ Ultra، تتميز هذه الطرازات بلوحات LCD أقل دقة: 1920 × 1200 في معظم التكوينات، مع توفر خيار 2560 × 1600 لكليهما أيضًا. تتمتع الأجهزة أيضًا بكاميرا ويب أقل دقة (5 ميجابكسل) من Ultra.

تماشيًا مع طبيعته كجهاز 2 في 1، يحتوي Flip على شاشة تعمل باللمس في جميع الإصدارات، بينما يحتوي الطراز القياسي على طرازات تعمل باللمس وبدون لمس. وهو يعمل مع (ولكن لا يشمل) قلم HP القابل لإعادة الشحن بسعر 99 دولارًا.