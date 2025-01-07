تكنولوجيا: TCL تكشف عن مجموعة أجهزة التلفاز الجديدة بتقنية Mini LED #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لطالما دافعت TCL عن استخدام تقنية Mini LED في أجهزة التلفزيون كبديل أفضل لتقنية OLED، وتأتي الآن في معرض CES 2025 تكشف عن تلفزيون TCL QM6K الذي تُؤكد أنه التجسيد الأمثل لهذه الفكرة. يُمثل هذا التلفزيون الجديد المُزود بتقنية QD-Mini LED بداية سلسلة “Precise Dimming Series” الجديدة من TCL، ويتضمن العديد من التحسينات على تقنية العرض.

يُعد QM6K أول تلفزيون من TCL يُوظف مجموعة تقنيات Halo Control Technology Suite الخاصة بالشركة، وهي تسمية شاملة للتعديلات المُتنوعة التي أدخلتها على ميزات التعتيم وجودة الصورة في أجهزة Mini LED الخاصة بها. وتشمل هذه التحسينات “شريحة LED فائقة الطاقة” الجديدة التي تُفيد TCL بأنها تُعزز كثافة الضوء وكفاءته، و “عدسة مُكثفة دقيقة” مُبتكرة تُتيح تحكمًا أدق في الضوء المُنبعث من وحدات إضاءة LED الخاصة بالتلفزيون، بالإضافة إلى “تقنية Quantum Dot” المُحدثة التي تدعم عرض ما يصل إلى 98% من التدرج اللوني DCI-P3.

استحدثت TCL مصطلح “OD Zero” لوصف المسافة البصرية التي تُعادل صفر نانومتر بين الإضاءة الخلفية ولوحة LCD في أجهزة تلفزيون Mini LED التي طرحتها عام 2021، ويبدو أن الشركة قد تفوقت على نفسها مع شاشات Halo Control Technology Suite. حيث تأتي أجهزة التلفزيون الجديدة بتقنية “Micro OD” التي تُؤكد TCL أنها “تُزيل فعليًا أي تأثير هالة” أو تفتح على الشاشة.

سيتوفر QM6K بمجموعة متنوعة من الأحجام بلا حواف، من 50 بوصة وصولاً إلى 98 بوصة، وسيدعم معدل تحديث 144 هرتز و “ما يصل إلى LD500 Precise Dimming”. كما يدعم التلفزيون تقنيات Dolby Vision (و HDR10+ و HDR10) و Dolby Atmos و تقنية AMD FreeSync، ويعمل بنظام Google TV.

لم تكشف TCL عن موعد طرح QM6K، لكنها أوضحت أنه الطراز الأول ضمن عدة أجهزة تلفزيون لعام 2025 ستُزودها بمجموعة تقنيات Halo Control Technology Suite. وعند طرحه في الأسواق، سيأتي طراز 50 بوصة بسعر 750 دولارًا، و 55 بوصة بسعر 800 دولار، و 65 بوصة بسعر 1000 دولار، و 75 بوصة بسعر 1300 دولار، و 85 بوصة بسعر 2000 دولار، و 98 بوصة بسعر 3500 دولار.

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