تكنولوجيا: Mi-Mo مصباح وروبوت ذكاء اصطناعي متعدد الأغراض بستة أرجل #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وصفت الشركة اليابانية Jizai، صاحبة ابتكار Mi-Mo الشبية بمصباح Pixar الشهير، بأنه “روبوت ذكاء اصطناعي متعدد الأغراض” “يفكر ويتصرف” بشكل مستقل. فهو مُزود بكاميرا مدمجة وميكروفونات تُمكنه من التنقل والاستجابة للأوامر الصوتية. ويعمل Mi-Mo على نماذج لغوية كبيرة متعددة تُعزز قدراته على التعرف على الصوت والصور.

لم يُظهر Mi-Mo خلال فعاليات المعرض مؤشرات قوية على استقلاليته، فقد اقتصرت حركته على التجول في أرجاء المعرض و “التلويح” للمارة، وهو ما كان لطيفًا إلى حد ما. وصرّح Yuji Oshima من Jizai أن الشركة تتطلع إلى توظيف الروبوت في مجال رعاية الأطفال، مثل تذكير الأطفال بأداء واجباتهم المدرسية ومراقبتهم لضمان إنجازها. يُشير موقع Jizai الإلكتروني أيضًا إلى اهتمام الشركة باستخدام الروبوتات في مجال رعاية المسنين.

لكن لم يُصمم Mi-Mo ليكون مجرد روبوت مُقدم رعاية، فقد أوضح Oshima أن الهدف منه هو أن يكون منصة مفتوحة تُتيح للمطورين والباحثين وغيرهم اكتشاف استخدامات جديدة للروبوت. وتسعى Jizai أيضًا لجعله قابل للتعديل إلى حد ما ليتمكن المستخدمون من تخصيص Mi-Mo ببرامج مُخصصة أو مُستشعرات إضافية أو مُلحقات أخرى.

تُخطط Jizai لطرح Mi-Mo كمجموعة أدوات للمطورين في وقت لاحق من هذا العام وقد فتحت باب التسجيل في قائمة انتظار حيث يمكن للأطراف المهتمة الاشتراك لتلقي آخر التحديثات.

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