شكرا لقرائتكم خبر عن "تجمع مكة" ينقذ حياة معتمرة يمنية باستئصال ورم في قاع الجمجمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متخصص بمركز العلوم العصبية في مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة معتمرة يمنية بالعقد الرابع من العمر بعد إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة استغرقت 8 ساعات، تم خلالها استئصال ورم خطير في قاع الجمجمة.

تشخيص الحالة

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن المريضة وصلت إلى المدينة الطبية بحالة طارئة تعاني من صداع حاد وفقدان في التوازن، وهي أعراض استمرت بالتفاقم على مدار ثلاثة أيام قبل تحويلها إلى المدينة.

وبعد إجراء فحوصات طبية متقدمة، تبيّن وجود ورم ضاغط على المخيخ وجذع الدماغ، مصدره العصب السمعي، مما استدعى تدخلاً جراحيًا فوريًا لإنقاذ حياتها.



استئصال الورم وتلقي الرعاية

تمكن الفريق الطبي باستخدام تقنيات المراقبة العصبية الحديثة من استئصال الورم بالكامل مع الحفاظ على الوظائف العصبية الحيوية. كما تم تركيب أنبوب لتصريف السائل النخاعي لضمان استقرار حالة المريضة بعد العملية.

تلقت المريضة رعاية طبية متكاملة في قسم العناية المركزة، تلتها متابعة دقيقة في جناح التنويم بمركز العلوم العصبية حتى تماثلت للشفاء الكامل. غادرت المستشفى بحالة صحية مستقرة، معبّرة عن امتنانها للفريق الطبي على إنقاذ حياتها.

احترافية وتميز الفريق الطبي

يعكس هذا الإنجاز احترافية الفريق الطبي بمدينة الملك عبدالله الطبية ويعزز مكانتها كمركز طبي رائد في المملكة.

كما يأتي ضمن جهود تجمع مكة المكرمة الصحي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بتقديم خدمات طبية متقدمة لتحسين حياة المرضى وضمان سلامتهم.