إعلام إسرائيلي: مئات يتظاهرون قبالة مقر نتانياهو بالقدس للمطالبة بإعادة الأسرى من غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن المئات يتظاهرون قبالة مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالقدس للمطالبة بإعادة الأسرى من غزة"، وفق ما نقلت قناة "الجزيرة".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن والدة أسير بغزة، قولها 'نحن في وقت مصيري وحرج وعلى نتانياهو أن يفعل الأمر الصحيح اليوم"، في وقت يُصرّ فيه نتانياهو على استمرار الحرب في قطاع غزة الأمر الذي يضرّ في مفاوضات صفقة التبادل ووقف إطلاق النار.
وأمس، أجاز نتانياهو للمفاوضين مواصلة المباحثات في الدوحة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى، وفق مكتبه.
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