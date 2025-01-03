الجيش الإسرائيلي: حاولنا اعتراض صاروخ أطلق من وسط غزة على كيبوتس بئيري ونفحص النتائج

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، "أننا حاولنا اعتراض صاروخ أطلق من وسط قطاع غزة على كيبوتس بئيري ونفحص نتائج المحاولة".

وفي قت سابق من اليوم، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن دوي صفارات الإنذار في كيبوتس بئيري بغلاف قطاع غزة.

وسبق وأن أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى أنه "إذا لم تفرج حماس عن الأسرى وتوقف إطلاق الصواريخ فستتلقى ضربات لم تشهدها غزة منذ وقت طويل".

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص