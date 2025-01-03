بلومبرغ عن وزيرة خارجية ألمانيا: نعلم خلفية هيئة تحرير الشام ولكن يجب ألا نضيع فرصة دعم السوريين بمفترق طرق

اشارت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن وزيرة خارجية ألمانيا آنا بيربوك، الى أننا "نعلم خلفية هيئة تحرير الشام ولكن يجب ألا نضيع فرصة دعم السوريين في مفترق طرق"، معتبرة أن "لن تكون هناك بداية جديدة في سوريا إلا بمشاركة كل السوريين في العملية السياسية". وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي يريد مساعدة سوريا في تحقيق انتقال سلمي للسلطة وجهود الإعمار".

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