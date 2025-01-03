الجزيرة: القوات الإسرائيلية تطالب الموجودين بالمستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة بإخلائه فورا

افادت قناة "الجزيرة"، بأن "القوات الإسرائيلية تطالب الموجودين بالمستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة بإخلائه فورا"، مشيرة الى أن "المحاصرين في المستشفى الإندونيسي معظمهم نساء وأطفال وبعضهم مصابون لا يستطيعون الحركة نهائيا". واوضح أن "آليات القوات الإسرائيلية تواصل إطلاق نيرانها في محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة".

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