شكرا لقرائتكم خبر عن "تضافر" يوظف 2111 شابًا وفتاة خلال اجتماع طويق و"القطاع غير الربحي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت جمعية طويق لصناعة الكوادر البشرية بالمنطقة الشرقية عن توظيف 2111 فردًا من أبناء الوطن الباحثين عن فرص العمل ومنهم الحالات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن برنامج ”تضافر“ لتوطين الوظائف.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بمقر المركز بالرياض، حيث استقبل نائب الرئيس التنفيذي لتطوير المركز ماجد بو نهيه فريق عمل الجمعية بحضور رئيس مجلس إدارتها خالد العبيد.





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وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية طويق لصناعة الكوادر البشرية بالمنطقة الشرقية خالد العبيد، حرص الجمعية على تحقيق رسالتها المجتمعية واضعة في اعتبارها ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 على أرض الواقع عبر تفعيل برنامج تنمية الموارد البشرية، الذي يعد ركيزة فيما يتعلق بالتحولات التي تشهدها المملكة والعالم في سوق العمل.

وأشاد بالدعم الكبير الذي يقدمه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لجمعية طويق الذي مكنها من مواصلة رسالتها وتقديم خدماتها لمستفيديها.

وكشف العبيد عن توظيف 2966 مستفيدًا ومستفيدة من خلال خدمات الجمعية في عام 2024 من بينهم 2111 فرصة عمل بالقطاع غير الربحي للمسجلين ضمن برنامج ”تضافر“ لتوطين الوظائف، إضافة لتوظيف 855 شابا وفتاة بالقطاع الخاص، مضيفًا أنه تم تدريب 1175 مستفيدًا منهم 74 متدربًا في الأمن السيبراني و38 متدربًا في إدارة الموارد البشرية و93 متدربًا في اللغة الانجليزية.



توظيف ذوي الفئات الخاصة



وبيّن أن عدد المستفيدين من خدمات الجمعية بلغ 3345 مستفيدًا من الرجال والنساء، حيث تضمنت القائمة توظيف 988 من ذوي الدخل المحدود 561 من الأسر الضمانية و24 من أسر شهداء الواجب و12 من السجناء المفرج عنهم، كما بلغت الفرص التطوعية المنجزة 65 فرصة وبلغ عدد المتطوعين 369 متطوعا حققوا 13094 ساعة تطوعية.

وأشاد نائب الرئيس التنفيذي لتطوير المركز الوطني لتنمية القطاع غيرالربحي ماجد بو نهيه بالجهود التي تقدمها جمعية طويق لخدمة المواطنين الباحثين عن فرص التدريب والتوظيف ومساهمتها في دعم وتمكين القطاع غير الربحي برأس المال البشري، مشيرا إلى أن التعاون بين الجهتين سيكون له أكبر الأثر في تحقيق أهدافها.

وفي ذات السياق ناقش الاجتماع بعض المحاور حول التحديات التي تواجه القطاع غير الربحي بمجال الموارد البشرية، إضافة إلى بحث آلية تشغيل برنامج تضافر واستعراض أفضل التجارب الناجحة في المجال بجانب بحث سبل التعاون بين الجمعية وإدارة الاستثمار الاجتماعي بالمركز الوطني،

واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات أبرزها ايجاد الحلول المبتكرة لخلق محفزات ومزايا للشركات التي تتبنى تشغيل برنامج تضافر وحصر كافة أسماء الشركات المشغلة مع طويق في برنامج تضافر، إضافة لإعداد خطة عمل بين جمعية طويق وادارة بناء القدرات في المركز الوطني لبرنامج تضافر وغيره من البرامج المشتركة بينهما .