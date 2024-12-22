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السعودية | سحر الهولوجرام وتقنيات الذكاء الاصطناعي في جناح قوات أمن المنشآت بـ “واحة الأمن”

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

يقدّم الركن الإعلامي في جناح قوات أمن المنشآت بمعرض (واحة الأمن) تجربة متكاملة للزوّار، تشمل شاشات تفاعلية لاستعراض مهام القوات، وعروض هولوجرام تحاكي حماية المنشآت الحيوية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويضم الجناح أفلامًا تعريفية تُبرز مهام وجهود القوات في التعامل مع الحالات الطارئة، وسط أجواء لجميع أفراد العائلة، وتكتمل التجربة بفعاليات متنوعة تشمل عروضًا عسكرية، وميدان رماية، وفرضيات تفاعلية بتقنيات متقدمة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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