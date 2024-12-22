شكرا لقرائتكم خبر عن النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي يصل إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل الشيخ فهد بن يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بدولة الكويت إلى الرياض اليوم.وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.كما كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر الأحمد الصباح.