متى: هناك أسماء مطروحة للرئاسة تحقق طموحاتنا من بينها قائد الجيش

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ‎نزيه متى، في تصريح لقناة "الجديد"، إلى أن "الشعب اللبناني بأسره كان ينتظر سقوط النظام السوري منذ سنوات وأياً كان الشخص الذي سيحكم سوريا اليوم سيكون حتماً أفضل من (الرئيس السوري السابق) بشار الأسد".

وذكر متى "أننل نريد رئيساً ينقل لبنان إلى بلد فعلي ويضعه على السكة الصحيحة وعلينا أن نتماشى مع التغيرات الحاصلة".

واعتبر متى أنه "لم يعد لممثلي حزب الله والنظام السوري السابق القدرة على اتخاذ القرار".

وأضاف "جلسة 9 كانون الثاني بجلسات متتالية انتظرناها منذ وقت طويل وهناك أسماء مطروحة تحقق طموحاتنا من بينها قائد الجيش العماد جوزاف عون".