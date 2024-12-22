شكرا لقرائتكم خبر عن كييف تجدد اتهامها للقوات الروسية بإعدام أسرى حرب أوكرانيين والان نبدء بالتفاصيل

جريمة حرب

الدمام - شريف احمد - اتهم مفوض حقوق الإنسان الأوكراني، دميتري لوبينيتس القوات الروسية بإطلاق النار مجددًا على أسرى حرب أوكرانيين بشكل عشوائي.وأوضح لوبينيتس في منشور على تطبيق تليجرام، أن مقطع فيديو أظهر 5 أسرى أوكرانيين تُطلق النار عليهم من جانب الروس.وأضاف لوبينيتس: "يجب إحالة مجرمي الحرب الروس الذين يطلقون النار على أسرى الحرب الأوكرانيين إلى محكمة دولية، وأن يتلقوا أقسي العقوبات التي ينص عليها القانون".يُعد قتل أسرى الحرب جريمة حرب، وتوجه اتهامات متكررة للقوات الروسية بارتكاب هذه الجريمة.وفي مقابلة أجريت معه في منتصف ديسمبر، قال لوبينيتس إن عدد حالات القتل المؤكدة منذ بداية الحرب بلغ 177 حالة، مع ارتفاع العدد بسرعة.وأضاف أنه جرى تنفيذ 109 عمليات إعدام هذا العام فقط.