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كييف تجدد اتهامها للقوات الروسية بإعدام أسرى حرب أوكرانيين

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د ب أ - كييف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - اتهم مفوض حقوق الإنسان الأوكراني، دميتري لوبينيتس القوات الروسية بإطلاق النار مجددًا على أسرى حرب أوكرانيين بشكل عشوائي.
وأوضح لوبينيتس في منشور على تطبيق تليجرام، أن مقطع فيديو أظهر 5 أسرى أوكرانيين تُطلق النار عليهم من جانب الروس.
وأضاف لوبينيتس: "يجب إحالة مجرمي الحرب الروس الذين يطلقون النار على أسرى الحرب الأوكرانيين إلى محكمة دولية، وأن يتلقوا أقسي العقوبات التي ينص عليها القانون".

جريمة حرب

يُعد قتل أسرى الحرب جريمة حرب، وتوجه اتهامات متكررة للقوات الروسية بارتكاب هذه الجريمة.

وفي مقابلة أجريت معه في منتصف ديسمبر، قال لوبينيتس إن عدد حالات القتل المؤكدة منذ بداية الحرب بلغ 177 حالة، مع ارتفاع العدد بسرعة.
وأضاف أنه جرى تنفيذ 109 عمليات إعدام هذا العام فقط.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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