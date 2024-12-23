أطعمة تحتوي على «فيتامين سي».. قدميها لطفلك في الشتاء

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتاج الأطفال وصغار السن إلى «فيتامين سي» طوال فصل الشتاء، لأنه يعمل على دعم الجهاز المناعي، مما يجعل أجسام الصغار، قادرة على مواجهة الأمراض والفيروسات المعدية، لذا ينصح بتناول الأطعمة والمشروبات، التي تحتوي على «فيتامين سي».

أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في حديثه لـ«الوطن»، أن «فيتامين سي» مهم جدًا لصحة الأطفال، خاصة في فصل الشتاء وانخفاض برودة الجو، لذا فإن هناك عدة نصائح كالتالي:

ينصح بتناول وجبة فطور صحية، التي تحتوي على العناصر الغذائية الضرورية، مثل الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة، ويفضل اختيار الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين سى والزنك، لأنها ستؤدي إلى دعم جهاز المناعة.

البقدونس

البقدونس يعتبر من الأعشاب المفيدة لصحة الكلى، وله دور في الوقاية من تكوين حصوات الكلى، إذ يحتوي على مركبات تعمل كمدرات للبول، مما يساعد في زيادة كمية البول، وإخراج السموم والأملاح الزائدة من الجسم، وهذا يساهم في تنظيف الكلى، ومنع تراكم المواد التي قد تؤدي إلى تكوين الحصوات، وفقًا لـ«بدران».

عصير الليمون

عصير الليمون يحتوي على فيتامين سى ويعزز الترطيب، كما يساعد في تحسين الطاقة وتقليل الشعور بالدوخة.

الفراولة

الفراولة تحتوي على فيتامين سي الذي يساعد في إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن مرونة الجلد وصحته، كما تحتوي على البيوتين الذي يعزز صحة الشعر والأظافر، ويقلل من ظهور التجاعيد.

بفضل محتوى الفراولة العالي بالألياف الغذائية، يؤدي إلى تعزيز الهضم والحفاظ على صحة الأمعاء، كما تساعد في منع الإمساك وتعزز من حركة الأمعاء السليمة، بحسب «بدران».

الفواكه والخضروات الطازجة مثل البرتقال، الفراولة، الجوافة، الكيوي، البروكلي، البقدونس، والفلفل الملون لأنها غنية بفيتامين سي الذي يعزز المناعة.