ابي المنى: الحديث مع الشرع كان صريحا وإيجابيا وحريصون على علاقات جيدة مع سوريا

أوضح شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى، في تصريح لقناة "العربية" السعودية بعد زيارته دمشق، أن الحديث مع زعيم هيئة "تحرير الشام" أحمد الشرع في قصر الشعب "كان صريحا وإيجابيا".
وقال "أكدنا للشرع عمق علاقتنا بسوريا"، مشيرا إلى أن "سوريا تستحق مستقبلا يشارك فيه الجميع، ولمسنا من الشرع تعاونا لطي الموروث السيئ".
وشدد ابي المنى على أن "الحكم في سوريا يجب أن يراعي الأقليات"، و"الشرع أظهر توافقا لإنهاء دولة الوصاية"، مضيفًا "حريصون على علاقات جيدة مع الدولة السورية".
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