شكرا لقرائتكم خبر عن لسوء الطقس.. مقتل 4 أشخاص في تحطم مروحية جنوبي تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر حاكم إقليم موجلا، بجنوبي تركيا، إدريس أكبيك، اليوم الأحد، أن مروحية إنقاذ حلقت فوق مستشفى في الإقليم، ثم تحطمت بعد ذلك، مما أسفر عن مقتل من كانوا على متنها وعددهم أربعة أشخاص.

والقتلى هم طياران وطبيب وشخص آخر. ولم يتضح سبب الحادث.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منشور على تطبيق إكس، عن تعازيه لأسر الضحايا. طقس ضبابي

قال أكبيك إن المروحية كانت في طريقها إلى إقليم أنطاليا المجاور. وكان الطقس ضبابيًا وقت الإقلاع.

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة "إن تي في" المروحية وهي تقلع وسط ضباب كثيف وتنحرف بذيلها نحو المستشفى.

وأظهرت صور أن الاصطدام أدى إلى تضرر واجهة المستشفى. ولم يصب أي من المرضى في المستشفي بأذى، بحسب تقارير رسمية.