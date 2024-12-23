شكرا لقرائتكم خبر عن “تمكين المرأة خطوة نحو مستقبل أفضل” صالون سياسي ثقافي بحزب مصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

نظم حزب مصر أكتوبر برئاسة الدكتورة جيهان مديح، اليوم الأحد، صالونا ثقافيا بعنوان "تمكين المرأة المهمشة: خطوة نحو مستقبل أفضل" وذلك بالأمانة المركزية بمقر الحزب بالقاهرة.

جاء ذلك ضمن سلسة الصالونات الثقافية التى يعقدها الحزب "الانتخابات البرلمانية 2025"، ذلك بحضور الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة نهاد خيرالله أمين أمانة المرأة فى حزب الحركة الوطنية، والدكتورة ايمان ممتاز أمانة التدريب والتثقيف بالحركة الوطنية وعضو الأمانة العامة، والدكتورة شريهان القشاوى نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، والأستاذة رولا صبحى رئيس المكتب التنفيذى، والدكتورة غادة طلعت أمين أمانة الاستثمار بالمركزية نائب رئيس المكتب التنفيذى، وهانيا العراقى أمين مساعد أمانة العمل الجماهيرى بالمركزية وعضو المكتب التنفيذى، والدكتورة شيماء محسب أمين مساعد أمانة المرأة المركزية وعضو المكتب التنفيذى، ومنى يوسف أمين مساعد أمانة المرأة المركزية، وآية محمد عضو أمانة المرأة المركزية، وأسماء إدريس عضو أمانة المرأة المركزية، وماجدة زيدان أمينة أمانة المرأة بمحافظة الغربية، ونهى مبروك أمينة أمانة المرأة بمحافظة الجيزة.

ويهدف الصالون إلى تسليط الضوء على قضايا المرأة المهمشة فى المجتمع بجميع جوانبها السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية، مع تعزيز مشاركتها فى الحياة العامة وخاصة فى الانتخابات المقبلة، وذلك من خلال تنظيم صالون فكرى وحوارى، نسعى لخلق منصة تجمع الخبراء، الشخصيات العامة، وصناع القرار لتقديم رؤى وحلول عملية تمكن المرأة المهمشة من أخذ مكانتها المستحقة فى المجتمع، كما سيتم إطلاق مبادرة بعنوان “صوتك مهم” لزيادة الوعى بأهمية مشاركة النساء فى الانتخابات.

وناقش المشاركون الضوء على المشكلات التى تواجه المرأة المهمشة، وزيادة الوعى المجتمعى بأهمية مشاركة المرأة فى الانتخابات والدور الذى يمكن أن تلعبه فى تنمية المجتمع. كما ناقشوا تقديم توصيات عملية لدعم المرأة المهمشة فى المجالات السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية، وتشجيع النساء على المشاركة فى صنع القرار والتعبير عن آرائهن بحرية.

وأعلن الحزب عن إطلاق مبادرة “صوتك مهم” لزيادة نسبة مشاركة المرأة فى الانتخابات المقبلة، وربط المبادرة بأنشطة توعوية موجهة للمرأة المهمشة. وفيما يتعلق بتعزيز التعاون والشراكات أكد المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بحقوق المرأة مثل المجلس القومى للمرأة، ومنظمات المجتمع المدنى، والأحزاب السياسية.

وأوصى المشاركون بإطلاق سلسلة من الصالونات الدورية لمتابعة قضايا المرأة المهمشة، وإدراج التوصيات فى برامج الأحزاب السياسية لتعزيز تمكين المرأة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمعية لتنفيذ المبادرة.

صالون ثقافي بعنوان“تمكين المرأة المهمشة

رئيسة حزب مصر أكتوبر