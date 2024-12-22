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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. شاهد وزير الداخلية ونظيره الكويتي يستقلان مترو الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والشيخ فهد بن يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بدولة الكويت، مترو الرياض اليوم الأحد.
سبق وعقد وزير الداخلية، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع الشيخ فهد بن يوسف سعود الصباح، في مقر الوزارة بالرياض.
وفي بداية الجلسة رحب الأمير عبدالعزيز بن سعود بالشيخ فهد الصباح، والوفد المرافق له في المملكة.
وجرى خلال جلسة المباحثات، مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، خاصة ما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
سبق وعقد وزير الداخلية، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع الشيخ فهد بن يوسف سعود الصباح، في مقر الوزارة بالرياض.
وفي بداية الجلسة رحب الأمير عبدالعزيز بن سعود بالشيخ فهد الصباح، والوفد المرافق له في المملكة.
تعزيز التعاون الأمنيوأكد سموه، أن هذا اللقاء جاء بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز التعاون الأمني في ظل ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات متميزة.
وجرى خلال جلسة المباحثات، مناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، خاصة ما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.