شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ الدراسة به العام المقبل.. 5 معلومات عن "كوزن" نظام تعليمى بعد الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء تنفيذ النموذج التعليمي الياباني «كوزن»، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، نقدم فى التقرير التالى 5 معلومات مهمة عنه:

- كوزن هو نظام تعليمي هندسي متطور يوفر تعليمًا متخصصًا.

- الدراسة فى نظام التعليم كوزن بعد المرحلة الإعدادية ولمدة خمس سنوات.

- يركز على التجارب والتدريب العملي منذ مرحلة مبكرة.

- يتميز بمنهج دراسي يسمح للطلاب باكتساب المعرفة والمهارات بنفس مستوى الطلاب في الجامعة أو أعلى منه بحلول وقت تخرجهم.

- تبدأ الدراسة للدفعة الأولى في سبتمبر من العام المقبل.

ووافق صندوق تطوير التعليم على البدء في إعداد منهج وتطبيقات تعليم القراءة والحساب بنظام التعليم الذاتي في مرحلة التعليم الأساسي بأساليب مبتكرة لتعليم اللغة الأم، والمهارات الحسابية، على أن تصبح مكونا أساسيا في التعليم العام بعد الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع بشكل متكامل، كما تمت الموافقة على قيام صندوق تطوير التعليم بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء المركز المصري للاختبارات، وتطوير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بحيث يكون على غرار مراكز الاختبارات الدولية المتخصصة في هذا الشأن.