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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23-12-2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الإثنين، 23 ديسمبر 2024 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين 23-12-2024 فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:15  ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 42: 2
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء  6:24

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 5:22 ص
موعد صلاة الظهر 11:59
موعد صلاة العصر 2:44
موعد صلاة المغرب 5:03 م
موعد صلاة العشاء 6:27 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:12
موعد صلاة الظهر 11:50 م
موعد  صلاة العصر 2:37 م
موعد صلاة المغرب 4:56 م
موعد صلاة العشاء 6:19  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:00
وقت صلاة الظهر 11:42
موعد صلاة  العصر 2:35 م
وقت صلاة المغرب 4:55 م
وقت صلاة العشاء 6:15 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:02  ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 46: 2
موعد صلاة المغرب 5:07 م
موعد صلاة العشاء 6:25


 

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