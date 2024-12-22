شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. انتشار الضباب على أجزاء من 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن انتشار الضباب

أقل درجة حرارة

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

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أتربة مثارة

الأتربة المثارة

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طقس بارد

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بيان الأرصاد

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درجات الحرارة

الشرقية

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سماء غائمة

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار الضباب على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم غد الاثنين.وتبدأ الظاهرة مساء اليوم الأحد، وتستمر حتى الساعة 8 صباح الاثنين.وتشمل التأثيرات المصاحبة شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.مكة المكرمة: الطائف والشفا والهدا وأضم وبني يزيد وميسان.الباحة: العقيق والمندق وبلجرشي والباحة وبني حسن.عسير: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.سجلت حائل أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الأحد، وحسب بيانفي تقريره عن، فقد سجلت حائل درجة واحدة مئويةوفي المرتبة الثانية جاءت كل من طريف ورفحاء وعرعر، وسجلت درجتين مئوية، ثم القريات وسكاكا وتبوك بـ 3 درجاتوأخيرًا جاءت الدوادمي والقيصومة، وسجلت كل منها 5 درجات مئويةيتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرارعلى أجواء من المنطقة الشرقية، تستمر حتى الساعة 8 مساءويشمل التنبيه الأحساء والعديد وبقيقوتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومتراتأعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكةحسب، يسود طقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق تبوك، الجوف، حائل، والحدود الشمالية مع فرصة تكون الصقيع خلال الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطقفي حين تواليانخفاضها مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، الرياض ويمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة نجرانكما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة، وتكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحةولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة