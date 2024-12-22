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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. انتشار الضباب على أجزاء من 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار الضباب على أجزاء من 4 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر يوم غد الاثنين.
وتبدأ الظاهرة مساء اليوم الأحد، وتستمر حتى الساعة 8 صباح الاثنين.
وتشمل التأثيرات المصاحبة شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
مكة المكرمة: الطائف والشفا والهدا وأضم وبني يزيد وميسان.
الباحة: العقيق والمندق وبلجرشي والباحة وبني حسن.
عسير: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
سجلت حائل أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الأحد، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، فقد سجلت حائل درجة واحدة مئوية.
وفي المرتبة الثانية جاءت كل من طريف ورفحاء وعرعر، وسجلت درجتين مئوية، ثم القريات وسكاكا وتبوك بـ 3 درجات.
وأخيرًا جاءت الدوادمي والقيصومة، وسجلت كل منها 5 درجات مئوية.
يتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأتربة المثارة على أجواء من المنطقة الشرقية، تستمر حتى الساعة 8 مساء.
ويشمل التنبيه الأحساء والعديد وبقيق.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.
حسب بيان الأرصاد، يسود طقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق تبوك، الجوف، حائل، والحدود الشمالية مع فرصة تكون الصقيع خلال الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.
في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة نجران.
كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة، وتكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.
ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
وتبدأ الظاهرة مساء اليوم الأحد، وتستمر حتى الساعة 8 صباح الاثنين.
وتشمل التأثيرات المصاحبة شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.
أماكن انتشار الضباب
مكة المكرمة: الطائف والشفا والهدا وأضم وبني يزيد وميسان.
الباحة: العقيق والمندق وبلجرشي والباحة وبني حسن.
عسير: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
أقل درجة حرارة
سجلت حائل أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الأحد، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، فقد سجلت حائل درجة واحدة مئوية.
وفي المرتبة الثانية جاءت كل من طريف ورفحاء وعرعر، وسجلت درجتين مئوية، ثم القريات وسكاكا وتبوك بـ 3 درجات.
وأخيرًا جاءت الدوادمي والقيصومة، وسجلت كل منها 5 درجات مئوية.
أتربة مثارة
يتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأتربة المثارة على أجواء من المنطقة الشرقية، تستمر حتى الساعة 8 مساء.
ويشمل التنبيه الأحساء والعديد وبقيق.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
طقس بارد
أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.
حسب بيان الأرصاد، يسود طقس بارد إلى شديد البرودة على مناطق تبوك، الجوف، حائل، والحدود الشمالية مع فرصة تكون الصقيع خلال الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.
في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة نجران.
سماء غائمة
كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة، وتكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.
ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.