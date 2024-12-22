شكرا لقرائتكم خبر عن غذائية وطبية.. مركز الملك سلمان يقدم مساعداته في سوريا ولبنان والان نبدء بالتفاصيل

مخيم الزعتري للاجئين

المشاريع الإنسانية والإغاثية

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, 551 سلة غذائية و551 حقيبة صحية في مدينة حارم بمحافظة إدلب في سوريا، استفاد منها 3.306 أفراد بواقع 551 أسرة.وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية والحقائب الصحية للسكان المتضررين من الزلزال في شمال سوريا للعام 2024م.ويأتي ذلك في سلسلة المشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري والتخفيف من معاناته.وفي نفس السياق، نفّذ المركز, البرنامجين التطوعيين الواحد والثلاثين والثاني والثلاثين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، والمقامين خلال الفترة من 14 وحتى 20 ديسمبر 2024م، بمشاركة 30 متطوعًا من مختلف التخصصات.وجرى خلال الحملة تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين في عيادات الجلدية، وطب الألم، والعلاج الطبيعي والوظيفي، والأنف والأذن والحنجرة، استفاد منها 602 فردين.كما جرى تنفيذ ورشة عمل لصيانة وتصليح 14 كرسيًا متحركًا من قبل متخصصين استفاد منها عدد من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريب 5 مستفيدين على أساسيات صيانة الأجهزة الطبية الداعمة لضمان استمرارية تقديم الخدمة، وتقديم دورات تدريبية في صيانة أجهزة التكييف والتبريد، وأساسيات الطاقة المتجددة، والخياطة والتطريز، استفاد منها 59 فردًا.وفي لبنان، واصل مركز الملك سلمان، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة في محافظة عكار وقضاء المنية.ووزع المشروع خلال الفترة من 5 وحتى 11 ديسمبر 2024م، 175.000 ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفادت منها 12.500 أسرة بواقع 62.500 فرد.يأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع وجودهم.