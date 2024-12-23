شكرا لقرائتكم خبر عن توقف امتحان الترم الأول أيام 6 و7 و8 و19 يناير للاحتفال بأعياد الميلاد بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 10:55 م

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2024 / 2025، ستتوقف أيام 6 ، و7 ، و8 يناير 2025 ( أعياد الميلاد ) ويوم الأحد الموافق 19 يناير 2025 عيد الغطاس، جاء ذلك بعد أن اعتمد المحافظ اليوم، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2024 / 2025 .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب ، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر .

وفى السياق أشارت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن موعد امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع لصفوف النقل : من يوم الخميس 2025/1/2، حتى يوم الخميس 2025/1/9 .

وامتحانات الصف الثالث الابتدائى وما يعادله فى الفترة من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الأربعاء الموافق 2025/1/15

وامتحانات صفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي وما يعادله في الفترة من السبت الموافق 2025/1/11 حتى الخميس 2025/1/16.

وامتحانات النقل الإعدادى العام والرياضى وما يعادله فى الفترة من السبت 2025/1/11 حتى الخميس 2025/1/16

وامتحانات النقل الإعدادى المهنى فى الفترة من يوم السبت الموافق 2025/1/11، حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16.

وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من يوم السبت الموافق 2025/1/18 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23 .

وامتحانات الأول والثاني الثانوي وما يعادله من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16

وامتحانات النقل للتعليم الفنى من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23