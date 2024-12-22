كيفية تخزين البرتقال ناضجا لفترة طويلة.. اتبعي الخطوات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تخزين البرتقال بصورة طازجة أمرًا تريد أن تعرفه كل ربات المنزل، إذ ترغب في معرفة طريقة التخزين بشكل سهل؛ فبعضهن يحرص على تخزينه قبل انتهاء موسمه لتناوله في فصل الصيف، لأنه من الفواكه المفيدة؛ لذلك نقدم لكِ طريقة سهلة، وفقًا لموقع «masterclass»، المتخصص في شئون المنزل.

كيفية تخزين البرتقال لفترة طويلة

ويمكن تخزين البرتقال بصورة جيدة من خلال الخطوات التالية:

اغسليه جيدًا للتخلص من كل الأتربة.

ضعي البرتقال في كيس شبكي حتى يتوفر له بعض الهواء.

أزيلي الشوائب العالقة به.

يحفظ البرتقال بشكل أفضل في الأماكن الباردة.

لتحقيق أقصى قدر من الجودة، ضعيه داخل أكياس الثلاجة مع غلق الأكياس جيدًا.

ضعيه في الفريزر لحين الاستخدام.

كيفية حفظ البرتقال في الفريزر

وهناك طريقة أخرى لحفظ البرتقال، تتمثل في التالي:

احضري وعاء وضعي به الماء.

بسكين حامي انزعي حواف البرتقال.

ضعيه بعد ذلك في الماء لمدة 10 دقائق، صفيه بعد ذلك.

ضعي معه مكعبات الثلج.

خزنيه في أكياس في الفريزر.

ويمكنك تخزين البرتقال كاملًا في كيس بلاستيكي قابل للغلق، ولابد إزالة كل الهواء من الكيس، ووضعه في الفريزر، حيث يمكن للفاكهة أن تبقى لمدة تصل إلى عام، وقد تقل عصارة البرتقال ومحتواه من الفيتامينات بمرور الوقت في الفريزر، كما ستتصلب الفاكهة أيضًا، لكنها ستظل صالحة للأكل، ويمكن عدم التعرض لهذه المشكلة، من خلال وضع قوالب مكعبات الثلج.

نصائح لتخزين البرتقال

وهناك عدة نصائح لتخزين البرتقال، وتتمثل في التالي:

في البداية يجب اختيار برتقال جيد وفحصه للتأكد من عدم وجود عيوب، فيجب أن تختاري البرتقال ذا الجودة العالية.

اغسلي البرتقال جيدًا وجففيه قبل التجميد.

ضعيه في أكياس محكمة الإغلاق.

تجنب تعرض البرتقال لأشعة الشمس المباشرة.

جففيه بمنشفة ورقية قبل وضعه في الثلاجة، لأن البرتقال المبلل عرضة لنمو العفن.

يمكنك تخزين البرتقال كاملًا أو قطعه إلى شرائح وتخزينها في وعاء محكم الغلق.

فوائد البرتقال للجسم

أوضح الدكتور عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«هُن»، أن البرتقال له فوائد عديدة، إذ أنه يتمتع بخصائص قوية لمكافحة مرض السكري، ويعمل على استقرار مستويات السكر في الدم، كما يعمل على تقوية مناعة الجسم، ويعزز عملية الهضم وعلاج قوي للإمساك، ويعمل على امتصاص العناصر الغذائية في الجسم، ويلعب دورًا أساسيا في الوقاية من الإصابة بهشاشة العظام، ويحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد على علاج الأمراض.