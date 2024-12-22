وصفة الخردل لشعر أكثر نعومة.. فروة صحية خالية من القشرة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يوفر زيت الخردل العديد من الفوائد الصحية للشعر، كونه غنيًا بالأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات والمعادن، ويعتبر من الوصفات التي يمكن استخدامها للحصول على شعر صحي قوي ومتين، وذلك بحسب ما أشار إليه موقع «health line».

زيت الخردل للشعر

تحفيز نمو الشعر: يحتوي زيت الخردل على العناصر الغذائية التي تغذي فروة الرأس وتعزز الدورة الدموية، ما يمكن أن يساعد في تحفيز بصيلات الشعر وتشجيع نمو الشعر الصحي.

منع تساقط الشعر: تساعد خصائص زيت الخردل المضادة للبكتيريا والفطريات في الحفاظ على صحة فروة الرأس، كما يمكنه أيضًا منع قشرة الرأس والعدوى الفطرية، والتي يمكن أن تسبب تساقط الشعر.

تحسين ملمس الشعر:استخدام زيت الخردل بانتظام يمكن أن يساعد في ترطيب الشعر، ما يجعله أكثر نعومة ولمعانًا وسهولة في التصفيف.

تأخير ظهور الشيب المبكر: قد يساعد زيت الخردل في تأخير ظهور الشيب المبكر، من خلال تغذية بصيلات الشعر وتوفير العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لإنتاج الصبغات.

وصفة قناع زيت الخردل للشعر

2 ملعقة كبيرة من زيت الخردل.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من العسل.

صفار بيضة.

بضع قطرات من الزيت العطري «إكليل الجبل أو اللافندر للرائحة».

طريقة الاستخدام