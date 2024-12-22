وصفة الخردل لشعر أكثر نعومة.. فروة صحية خالية من القشرة

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال
يوفر زيت الخردل العديد من الفوائد الصحية للشعر، كونه غنيًا بالأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات والمعادن، ويعتبر من الوصفات التي يمكن استخدامها للحصول على شعر صحي قوي ومتين، وذلك بحسب ما أشار إليه موقع «health line».
زيت الخردل للشعر
تحفيز نمو الشعر: يحتوي زيت الخردل على العناصر الغذائية التي تغذي فروة الرأس وتعزز الدورة الدموية، ما يمكن أن يساعد في تحفيز بصيلات الشعر وتشجيع نمو الشعر الصحي.
منع تساقط الشعر: تساعد خصائص زيت الخردل المضادة للبكتيريا والفطريات في الحفاظ على صحة فروة الرأس، كما يمكنه أيضًا منع قشرة الرأس والعدوى الفطرية، والتي يمكن أن تسبب تساقط الشعر.
تحسين ملمس الشعر:استخدام زيت الخردل بانتظام يمكن أن يساعد في ترطيب الشعر، ما يجعله أكثر نعومة ولمعانًا وسهولة في التصفيف.
تأخير ظهور الشيب المبكر: قد يساعد زيت الخردل في تأخير ظهور الشيب المبكر، من خلال تغذية بصيلات الشعر وتوفير العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لإنتاج الصبغات.
وصفة قناع زيت الخردل للشعر
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الخردل.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- صفار بيضة.
- بضع قطرات من الزيت العطري «إكليل الجبل أو اللافندر للرائحة».
طريقة الاستخدام
- يخلط زيت الخردل وزيت جوز الهند وزيت الزيتون والعسل.
- يضاف صفار البيض إلى الخليط السابق حتى تمتزج جميع المكونات جيدًا.
- يمكنك إضافة بضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديك لإضفاء رائحة عطرية إذا كنت ترغب في ذلك.
- ضعي قناع زيت الخردل للشعر بالتساوي على الشعر الجاف أو الرطب، مع التركيز على الجذور وفروة الرأس.
- استخدمي أطراف أصابعك لتدليك القناع في فروة الرأس بلطف.
- بمجرد تغطية الشعر وفروة الرأس بالكامل بالقناع، قومي بتغطية رأسك بغطاء استحمام أو منشفة لحبس الحرارة وتعزيز الامتصاص.
- اتركي قناع الشعر لمدة لا تقل عن 30 دقيقة إلى ساعة للسماح للعناصر الغذائية بالتغلغل في جذع الشعرة وتغذية فروة الرأس.
- اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر والشامبو لإزالة أي بقايا.
- استخدمي قناع زيت الخردل للشعر مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
- مع مرور الوقت، قد تلاحظين تحسنًا في ملمس الشعر ولمعانه وصحته بشكل عام، بالإضافة إلى تأخير ظهور الشعر الأبيض.