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الامارات | 3 أيام مع القصيدة في «القيروان»

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قرطاج - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت في مدينة قرطاج التونسية الدورة التاسعة من مهرجان القيروان للشعر العربي الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية في تونس، بمشاركة شعراء ومثقفـين ونقاد تونسيين وعرب، على مدى ثلاثة أيام. وتضمن الافتتاح قراءات شعرية قدمها عدد من الشعراء التونسيين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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