الامارات | 3 أيام مع القصيدة في «القيروان»

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أيام مع القصيدة في «القيروان» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت في مدينة قرطاج التونسية الدورة التاسعة من مهرجان القيروان للشعر العربي الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية في تونس، بمشاركة شعراء ومثقفـين ونقاد تونسيين وعرب، على مدى ثلاثة أيام. وتضمن الافتتاح قراءات شعرية قدمها عدد من الشعراء التونسيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App