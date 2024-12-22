الامارات | 3 أيام مع القصيدة في «القيروان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت في مدينة قرطاج التونسية الدورة التاسعة من مهرجان القيروان للشعر العربي الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية في تونس، بمشاركة شعراء ومثقفـين ونقاد تونسيين وعرب، على مدى ثلاثة أيام. وتضمن الافتتاح قراءات شعرية قدمها عدد من الشعراء التونسيين.