شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضو بلجنة المراجعة في «تهامة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، أمس، الموافقة على تعيين عضو بلجنة المراجعة عبد الكريم فؤاد عمر بدلا من ريان محمد العيد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ريان العيد استقال بتاريخ 17 ديسمبر الحالي من عضوية لجنة المراجعة نظرا لظروفه الخاصة.
وأضافت أن تعيين عبدالكريم عمر يسري اعتبارا من أمس.
وأفادت بأن عبد الكريم فؤاد عمر حاصل على بكالوريوس محاسبة وعمل بمجال المحاسبة والمراجعة الداخلية لدى شركات متعددة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ريان العيد استقال بتاريخ 17 ديسمبر الحالي من عضوية لجنة المراجعة نظرا لظروفه الخاصة.
وأضافت أن تعيين عبدالكريم عمر يسري اعتبارا من أمس.
وأفادت بأن عبد الكريم فؤاد عمر حاصل على بكالوريوس محاسبة وعمل بمجال المحاسبة والمراجعة الداخلية لدى شركات متعددة.