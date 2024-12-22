خاطب زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي الوزير السابق بيني غانتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بالقول: "لا تفويض لديك لتقويض عملية إعادة الأسرى (الإسرائيليين في قطاع غزة) مرة أخرى لاعتبارات سياسية".
وشدد في تصريح على أن "إعادة الأسرى هي الأمر الصحيح الذي يجب القيام به إنسانيا وأمنيا وقوميا".
في وقت سابق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن مسؤولا كبيرا أخبر عائلات الأسرى الإسرائيليين أن الأيام المقبلة حاسمة بشأن مصير أبنائهم.
ولفتت الصحيفة إلى أن "المسؤول الإسرائيلي أشار لعائلات الأسرى أن إسرائيل قد تذهب الآن نحو صفقة واحدة جزئية فقط"، مع حركة "حماس".
كانت هذه تفاصيل خبر غانتس لنتانياهو: لا تفويض لديك لتقويض عملية إعادة الأسرى مرة أخرى لاعتبارات سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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