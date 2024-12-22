ياسمين صبري تستعرض أناقتها وجمالها من الرياض.. شاهدوا إطلالتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - بالورود استعرضت ياسمين صبري جمالها وأناقتها، بأحدث ظهور لها من عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، وذلك استعداداً لحضورها النزال الأسطوري.

ياسمين صبري تستعرض أناقتها وجمالها

شارك موقع "عرب وود" من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، فيديو يظهر استعدادت الفنانة ياسمين صبري لحضور النزال الأسطوري من العاصمة السعودية الرياض، حيث ظهرت كعادتها بإطلالة خاطفة للأنظار.

حيث تألقت ياسمين بفستان أسود ضيق مزين بالورود البيضاء مزود بكشاكش من منطقة البطن، وأكملت إطلالتها بتسريحة "الكعكة" مع تزيينها بوردة بيضاء لتناسب الفستان، واعتمدت مكياجاً ناعماً أظهر رقة وجمال ملامحها.

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ياسمين صبري تُشارك في دراما رمضان 2025 بـ"الأميرة ضل الحيطة"

انضمت الفنانة ياسمين صبري، إلى قائمة النجمات المشاركات في المارثون الدرامي الرمضاني 2025، بعمل يحمل اسم "الأميرة ضل الحيطة"، تتعاون من خلاله مع أسماء وشخصيات حققت نجاحات عدة في أكثر من موسم دارمي رمضاني مع أكثر من نجم من نجوم الصف الأول، من بين هؤلاء الكاتب والسيناريست محمد سيد بشير مؤلف العمل، بالإضافة إلى المخرج إبراهيم فخر، والذي قدم العديد من التجارب الناجحة في الدراما الرمضانية أبرزها مسلسل "زلزال" وابن حلال للنجم محمد رمضان.

ولعل أهم ما يميز مسلسل ياسمين صبري "الأميرة ضل الحيطة" هي أن قصته مستوحاة من أحداث حقيقية، وهذه التيمة من الأعمال دائماً ما تحظى باهتمام واسع من قبل جمهور ومتابعي الأعمال الدرامية كونها تعبر عن مشاكل وقضايا شريحة كبيرة منهم، جاء ذلك حسبما أعلن مؤلف العمل محمد سيد بشير عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"؛ إذ أشار في تعليقه: "بإذن الله هتشوفوا عمل محترم مستوحى عن قصة حقيقية".

والجديد في مسلسل ياسمين صبري هو تجسيدها لشخصية المحامية، كما تلعب دور والدتها خلال أحداث المسلسل الفنانة سلوى عثمان؛ حيث كشفت عن هذا الأمر في تصريحات صحفية، قالت من خلالها سأقوم في مسلسل "الأميرة ضل الحيطة" بدور والدة الفنانة ياسمين صبري، وزوجي سيكون هو الفنان أحمد فؤاد سليم، العمل يحتوى على قصة مشوقة واجتماعية.

في سياق آخر تواصل ياسمين صبري تصوير فيلمها "الأرض السوداء"، وقد أعلن الفنان كريم عبدالعزيز موعد عرضه، والذي يتعاون من خلاله مع المُخرج بيتر ميمي ويُشارك ببطولته إياد نصار.

ونشر الفنان كريم عبدالعزيز صورة من كواليس أحدث أفلامه السينمائية "الأرض السوداء" عبر حسابه الرسمي بـ"إنستغرام" والتي جمعته بفريق عمل الفيلم، ومن خلال تعليقه على الصورة كشف عن موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائي، حيث من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى 2025.



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يُذكر أن فيلم "الأرض السودا" يجمع الفنان كريم عبدالعزيز والفنانة ياسمين صبري للمرة الأولى في السينما بالتعاون مع المخرج بيتر ميمي، ويجسد الفنان كريم عبدالعزيز خلال أحداث الفيلم شخصية ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار بمختلف الدول الأوروبية، فيما تُجسد الفنانة ياسمين صبري شخصية "غطاسة" تعيش في الجونة وهي صاحبة شخصية شديدة وقوية، وتتعرف على كريم عبدالعزيز وتخوض معه رحلة مليئة بالمغامرات حول العالم خلال أحداث الفيلم.



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