شكرا لقرائتكم خبر عن Mufasa يحقق 35 مليون دولار إيرادات فى 4100 صالة سينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الحركة والخيال Mufasa، إيرادات 13.3 مليون دولار في آخر أيام العرض محليًا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ليصل اجمالي إيراداته في الافتتاحية الأولى 35 مليون دولار من خلال عرضه في 4100 صالة عرض سينمائي محلي، ومن المتوقع أن تصل إيرادات فيلم سوني الذي بلغت قيمة إنتاجه 200 مليون دولار لأكثر من 100 مليون خلال الأسبوع الأول.

يروى فيلم ديزنى Mufasa: The Lion King الجديد، القصة الأصلية للملك موفاسا، وهو من إخراج بارى جينكينز، بينما يعود كاتب الفيلم جيف ناثانسون لعام 2019 ككاتب سيناريو.

ويدور فيلم Mufasa: The Lion King مع بدأ القصة بعيدًا عن الجبال والظلال، على الجانب الآخر من الضوء، حيث يروى رفيقى (جون كانى) فى الفيديو الذى يعرض الأسلوب الواقعى الصورى المستخدم فى فيلم 2019.

وجاء فى الفيديو على لسان رفيقى، لقد ولد الأسد وليس في دمه قطرة من النبل، الأسد الذي سيغير حياتنا إلى الأبد، ستهتز الأرض، والمصير في انتظاره.