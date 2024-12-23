شكرا لقرائتكم خبر عن تريلر فيلم Superman الأكثر مشاهدة فى تاريخ DC بـ 250 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Superman الجديد، رقمًا قياسيًا جديدًا قبل عرضه رسميًا في صالات السينما في يوليو المقبل، حيث نجح التريلر الرسمي الذي نشرته شركة وارنر بروس، في تحقيق أكثر من 250 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحه عبر حسابات الشركة بمختلف منصات التواصل الاجتماعي واليوتيوب.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن جيمس جان، صانع الأفلام في عالم DC أكد عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، أن التريلر الجديدة لفيلم سوبر مان، حقق أكثر من 250 مليون مشاهدة في يومه الأول.

وكتب جان: "لقد أخذنا فيلم كريبتو إلى المنزل حقًا، مع أكثر من 250 مليون مشاهدة ومليون منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح فيلم "سوبرمان" رسميًا الفيلم الأكثر مشاهدة والأكثر تداولاً في تاريخ كل من دي سي ووارنر براذرز"، مضيفاً :"هذا بفضلكم جميعًا، شكرًا لكم! نحن ممتنون للغاية، والأهم من ذلك كله، متحمسون لمشاركة هذا الفيلم معكم في يوليو"

وفقًا لجان، فإن مشاهدات الفيلم التشويقي لفيلم سوبرمان تفوقت على العديد من أفلام هذا العام، على سبيل المثال، حقق أول مقطع دعائي لفيلم "Joker: Folie à Deux" بـ 167 مليون مشاهدة في أول 24 ساعة، بينما حقق مقطع "Inside Out 2"، الفيلم الأكثر ربحًا لهذا العام بـ 1.6 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، بـ 157 مليون مشاهدة، ولا يزال مقطع "Deadpool and Wolverine" من Marvel يحمل الرقم القياسي لأكبر مقطع دعائي على الإطلاق بـ 365 مليون مشاهدة.

وظهر في تريلر "Superman" الدعائي اللقطات الأولى لديفيد كورينسويت في دور الرجل الفولاذي الجديد، بالإضافة إلى النظرة الأولى على ليكس لوثر الذي لعبه نيكولاس هولت والعديد من الأبطال الذين من المقرر أن يظهروا عالم DC الجديد، من كريبتو سوبر دوج إلى هاوك جيرل (إيزابيلا ميرسيد) وجاي جاردنر جرين لانترن (ناثان فيون) وميستر تيريفيك (إيدي جاثيجي) وميتامورفو (أنتوني كاريجان)، كما عرض الإعلان الترويجي قصة الحب بين سوبرمان ولويس لين التي تلعب دورها راشيل بروزناهان.