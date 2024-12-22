الخليج اليوم .. تطلع هندي لتعزيز الشراكة مع الكويت ورفعها إلى مستوى استراتيجي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بينما قلّد أمير البلاد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، (قلادة مبارك الكبير) تقديراً وامتناناً من الشعب الكويتي له ولتعزيز وتقوية العلاقات بين جمهورية الهند ودولة الكويت وذلك بقصر بيان، أكد رئيس الوزراء الهندي تطلع بلاده إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع الكويت إلى مستوى شراكة استراتيجية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن البلدين يتقاسمان روابط عميقة وتاريخية، طبقاً لما نشرته وكالة أنباء الكويتية "كونا".

رؤيتا البلدين تحملان مشتركات متعددة

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الهندي، في إطار زيارته إلى الكويت إن :"الجذور القوية لعلاقاتنا التاريخية يجب أن تتماشى مع ثمار شراكتنا في القرن الـ21 من ناحية الديناميكية والقوة وتعدد "الأوجه، فضلاً عن أن رؤيتي البلدين الصديقين لتحقيق النهضة التنموية تحملان الكثير من المشتركات"، علاقاتنا تتقدم بشكل جيد وإذا جاز لي القول فإنها تتجه نحو آفاق جديدة، ونتطلع بشغف إلى رفع مستوى علاقاتنا في مختلف المجالات بما في ذلك الدفاع والتجارة والاستثمار والطاقة".

الزيارة الأولى

وتعد زيارة مودي للكويت الأولى من نوعها لرئيس وزراء هندي منذ 43 عامًا، لذا قال: يجب أن تتماشى الجذور القوية لعلاقاتنا التاريخية مع ثمار شراكتنا في القرن الحادي والعشرين من حيث الديناميكية والقوة وتعدد الأوجه.. وقد حققنا الكثير معا لكن آفاق شراكتنا لا حدود لها وأنا متأكد من أن هذه الزيارة ستمنحها زخما جديداً".

رؤية الكويت 2035

وأشار ناريندرا مودي إلى رؤية الكويت الجديدة "2035" وتركيزها على تحويل البلاد إلى مركز اقتصادي، مبيناً أن هناك عدداً كبيراً من مشروعات البنية الأساسية من مطار إلى ميناء بحري وخط السكك الحديدية، ومشاريع للطاقة المتجددة ومناطق اقتصادية خاصة قيد التنفيذ".