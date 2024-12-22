شكرا لمتابعة خبر عن محمد الدريم يستقبل البطل يزيد الراجحي في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل الإعلامي محمد الدريم، بطل الراليات يزيد الراجحي، بعد وصوله إلى مدينة الرياض في استقبال حافل بباقتين من الورود.

وقدّم الدريم لبطل الراليات باقتين من الورود، الأولى احتفاءً بفوزه بالمركز الأول في بطولة جدة تويوتا، والثانية ترحيباً بقدومه إلى العاصمة.

وأعرب يزيد الراجحي عن سعادته بهذا التكريم، مشيراً إلى أهمية الدعم الذي يقدمه الجمهور والشخصيات الوطنية في تعزيز مسيرته الرياضية وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وتُعد بطولة جدة تويوتا واحدة من أبرز سباقات السيارات في المملكة ، وتجمع نخبة من السائقين المحترفين والهواة، ويتم تنظيم هذه البطولة ضمن روزنامة رياضة السيارات، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية لرياضة السيارات.

ويعتبر يزيد الراجحي، أحد أبرز أبطال الراليات، والذي بدأ مسيرته في رياضة السيارات عام 2007، وحقق العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والعالمي، ويُعرف بمشاركته في رالي داكار الشهير وتحقيقه مراكز متقدمة، كما يحظى بتقدير كبير لدوره في تعزيز مكانة المملكة في الرياضات العالمية.