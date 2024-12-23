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الجيش اليمنى يتصدى لهجمات حوثية فىعدة محافظات

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القاهرة - سامية سيد - تصدت قوات الجيش اليمني، لعدة هجمات شنتها جماعة الحوثي على بعض المواقع في محافظتي الحديدة ولحج.

وقالت قناة الفضائية اليمنية، إن قوات الجيش تصدت لهجوم شنته جماعة الحوثي على مواقعها في جبهة دباس شمالي حيس جنوب الحديدة.


وأضافت القناة أن اشتباكات اندلعت بين الجانبين إثر الهجوم تمكنت خلالها قوات الجيش من التصدي للهجوم وتكبيد المليشيا خسائر في العتاد والأرواح.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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