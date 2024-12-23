شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 - 12 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 - 12 - 2024 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها فوز الأهلى على شباب بلوزداد الجزائرى بستة أهداف مقابل هدف ليتصدر الفريق الأحمر مجموعته، محمود علاء مدافع الزمالك السابق يفسخ تعاقده مع السويحلى الليبى، اتحاد الكرة يسابق الزمن لحسن بعض الملفات الشائكة خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يهزم شباب بلوزداد الجزائري 6 -1 ويعتلي صدارة مجموعته بدوري الأبطال

حقق فريق الأهلي الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

محمود علاء يفسخ تعاقده مع السويحلى الليبى

فسخ محمود علاء مدافع الزمالك السابق والسويحلى الليبى الحالي تعاقده مع فريقه بعد مرور جولتين فقط من الدورى؛ بسبب اختلاف فى وجهات النظر بين اللاعب ومديره الفني فتحى جبال.

متى يعود ناصر ماهر للمشاركة مع الزمالك بعد تجدد الإصابة؟ شهدت الساعات الماضية تجدد إصابة ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال مباراة الفريق السابقة أمام سيراميكا بالجولة الخامسة من بطولة الدورى.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام المصرى البورسعيدى فى دورى nile والقناة الناقلة

حقق فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فوزاً ساحقاً على نظيره شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهما على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأحمر فى الصدارة بجدارة.. ترتيب مجموعة الأهلى بعد سداسية شباب بلوزداد الجزائرى

فاز فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على نظيره شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهما على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كهرباء الإسماعيلية يهزم سبورتنج بخماسية ودجلة يفوز على السويس بثلاثية

أسفرت مباريات الجولة الرابعة عشرة لدورى المحترفين التي أقيمت اليوم عن فوز كبير لكهرباء الإسماعيلية على سبورتنج بخماسية مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة ويرتقى للمركز الرابع منفردا، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر.

اتحاد الكرة يسابق الزمن لحسم ملف منتخبات النسائية بعد تحديد موعد كأس أفريقيا 2025

يعقد اتحاد الكرة اجتماعًا مهمًا الأربعاء المقبل؛ لمناقشة ملف منتخبات الكرة النسائية، وذلك بعد الإعلان عن موعد بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية "المغرب 2025"، التي ستقام فى الفترة من الأحد 23 نوفمبر وحتى الأحد 21 ديسمبر 2025.

شادي محمد لـ إمام عاشور: ركز فى الكرة.. قميص الأهلي غالٍ جداً

وجه شادي محمد قائد الأهلي السابق ومدير جهاز الكرة النسائية بالنادي رسالة قوية لـ إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

مصدر ببيراميدز: مدرب الأحمال وراء كثرة الإصابات.. ويصطدم مع طبيب الفريق

كشف مصدر بالجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز سبب كثرة الإصابات العضلية للاعبين، والتى ظهرت بشدة الفترة الأخيرة، وهو ما أدى لخسارة الفريق السماوى لخدمات العديد من العناصر المهمة.

على حسين مهاجم دجلة يسجل أول هاتريك فى دورى المحترفين

سجل على حسين مهاجم وادى دجلة أول هاتريك بدورى المحترفين اليوم، عندما قاد فريقه للفوز على منتخب السويس بثلاثية دون مقابل، في الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.