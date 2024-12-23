شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يفسخ تعاقده مع السويحلى الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فسخ محمود علاء مدافع الزمالك السابق والسويحلى الليبى الحالي تعاقده مع فريقه بعد مرور جولتين فقط من الدورى؛ بسبب تأخر انطلاق مسابقة الدورى هناك.

ولم يشارك اللاعب في المباراتين الماضيتين بالدورى الليبى، وهو ما دفعه لفسخ التعاقد خلال الأيام الحالية على أمل العودة لمصر والتعاقد مع أحد الأندية خلال الميركاتو الشتوى المقبل المقرر له في الأول من يناير 2025.



كان محمود علاء قد انتقل لسويحلى الليبى بداية الموسم الحالي بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك الصيف الماضى لمدة موسم واحد قابل للتجديد حال موافقة الطرفين.